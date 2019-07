Art Red Beer

Arte, cibo e letteratura all’ora dell’aperitivo. Da Lorenzo Lotto a Jan Steen, da Rembrandt a Renoir, tutti i colori e le spumeggianti sfumature della birra🍺🖼.

Non mancare all’appuntamento estivo con ArteInDiretta in compagnia di Fabiana Mendia e delle letture di Sergio Basile in terrazza da RED la Feltrinelli Tomacelli mercoledì 10 luglio alle 19.30.

Aperitivo con buffet e open beer con le birre e il Beer Expert del birrificio Birrificio Angelo Poretti