Artidee Big Band in concerto a Village Celimontana

La Artidee Big Band nasce nel 2015 con un organico formato da professionisti, e giovani musicisti emergenti. Sin dall’inizio il gruppo si è dimostrato molto affiatato e dopo poco tempo ha iniziato a fare concerti nei club o in alcuni festival.

La qualità esecutiva degli strumentisti, sotto la guida sicura e competente di Claudio Pradò, grande arrangiatore e direttore di orchestra del panorama jazzistico italiano, si è evoluta in maniera costante permettendo al gruppo di raggiungere alti livelli.

Il repertorio dell’orchestra è costituito da arrangiamenti e ripercorre con efficacia le varie età del Jazz: dal Jazz classico di Count Basie e di Cole Porter al Jazz degli anni ’60 con Nat Adderley, Mingus, Bobby Timmons, Ahmad Jamal, Charles Mingus, Wayne Shorter. Il tessuto ritmico-armonico permette di esaltare le capacità solistiche degli strumentisti, lasciando ampio spazio all’improvvisazione.

Prima del concerto il Format “Roma non fa la stupida stasera”, serata che prevede un intrattenimento musicale e teatrale con il Trio Monti ed i Fuorisync. Testi e regia di questo spettacolo sono di Maurizio Francabandiera, ottimizzazione Antonella Venanzi. Cinque domeniche in cui non mancheranno tanti ospiti a sorpresa tra comici, attori e artisti.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Line-up

Danielle Di Majo – Sax Alto 1

Luisiana Di Filippo – Sax Alto 2

Roberto Leoni – Sax Tenore 1

Franco Brandi – Sax Tenore 2

Anna Impellizzeri – Sax Baritono

Luca Iaboni – Tromba 1

Ivan Memmo – Tromba 2

Luca Celon – Tromba 3

Adriano Russo – Tromba 4

Elisabetta Mattei – Trombone 1

Saverio Lizzani – Trombone 2

Lucio Francano – Trombone 3

Edoardo Ravaglia – Piano

Maurizio Perrone – Contrabbasso

Franco Fogli – Batteria