MOSTRA PERSONALE DI LESLEY BUNCH DAL 19 OTTOBRE AL 2 NOV3EMBRE PRESSO ARTE BORGO GALLERY

Arte Borgo Gallery è lieta di ospitare per la sua prima mostra personale nella Capitale l’artista Lesley Bunch,

la mostra verrà inaugurata sabato 19 ottobre alle ore 18.00 e sarà visibile al pubblico fino al 2 novembre 2019 presso la sede di Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25 Roma.

ASSENZA: PRESENZA questo il titolo del Progetto espositivo realizzato per la galleria in cui l’artista attraverso le sue opere vuole rimuovere i confini del linguaggio pittorico. La presenza è celebrata, nonostante il soggetto, sulla meditazione, “girando” intorno all’assenza. Le ombre sono distaccate dai loro oggetti assenti e non possono connotarli; alle parti del corpo è negata una lettura narrativa; alle componenti meccaniche è negata qualsiasi funzione convenzionale.

Lesley Bunch ha realizzato per ASSENZA : PRESENZA opere inserite in tre percorsi distinti in cui forme imprevedibili danno vita a riflessioni, focalizzando comunque l’attenzione sul linguaggio visivo che resiste all’interpretazione verbale e non è fissato al significato letterale, ma una “presenza assente”. È qualcosa del nostro mondo “iper-reale”, una eccessiva informazione non ancorata che noi mandiamo sempre più alla deriva.

Lesley Bunch vive e lavora a Londra. Il suo lavoro è stato esposto ampiamente nel Regno Unito, Europa, Asia, Sud America e Stati Uniti.

Nata in Ohio, la sua infanzia è stata trascorsa nel Midwest. Ha vissuto a Tokyo per tre anni, dove ha sviluppato un interesse per l’arte e la cultura giapponese. Ha studiato Belle Arti e Storia dell’Arte al Goldsmiths ‘College, Università di Londra. Questo è stato seguito da un Master in Archeologia presso la Scuola di Studi Orientali e Africani, Università di Londra, dove si è concentrata sull’arte giapponese del Periodo Edo. Ha recentemente completato un anno di residenza al Wimbledon College of Arts, University of the Arts di Londra.

La mostra sarà presentata dal Critico d’arte Nicolina Bianchi

Inaugurazione:

Arte Borgo Gallery | Borgo Vittorio 25 – Roma

Sabato 19 ottobre 2019 | ore 18.00

Periodo mostra: dal 19 ottobre al 2 novembre 2019

Orari della mostra:

lunedì 15.00-19.00 |dal martedì al venerdì 11.00–19.00 |sabato 10.00-13.00 Domenica chiuso

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 – 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it