In occasione di Rome Art Week (RAW) la galleria Art GAP è lieta di accogliere, mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 16:00, Assonanze Geometriche, a cura della dott.ssa Federica Fabrizi. L’evento s’inserisce nella mostra bi-personale, Concordi Discors, di Usama Saad e Susanna Doccioli a cura di Gianluca Tedaldi.

In questa circostanza sarà possibile incontrare gli artisti, Usama Saad e Susanna Doccioli, che si renderanno disponibili ad una introduzione alle relative tecniche di stampa con cui hanno realizzato i propri lavori. A seguire, sarà possibile assistere ad alcune dimostrazioni pratiche di stampa xilografica, linoleografica e calcografica dirette dagli artisti, presso la loro Associazione Stamperia Ripa 69, di fronte alla galleria Art G.A.P.

Usama Saad nasce al Cairo, nel 1963. Illustratore e incisore dal 1995 Usama Saad ha frequentato la scuola di incisione di Ernesto Nino Palleschi, docente dell’Accademia di Pisa. Attualmente è membro attivo del Print Center of New York e del Mathaf: Arab Museum of Modern Art a Doha (Alqatar).

Dal 2010, collabora con il Centro Sperimentale d’Incisione Stamperia del Tevere e la Stamperia Ripa 69 a Roma. Prelevando dal suo Paese d’origine, l’Egitto, elementi aniconici, scritture coraniche, gusto decorativo e assumendo dal linguaggio occidentale il valore della forma, Usama ha ideato un’iconografia caratterizzata da una personalissima contaminazione estetica.

Figure umane e animali fantastici, idoli misteriosi e simboli esoterici creano in tal modo un linguaggio vicino a quello alchemico e surrealista. Innumerevoli mostre personali e collettive che lo vedono attivo e le opere presenti in collezioni pubbliche. www.usama-saad.com

Susanna Doccioli nasce a Roma nel 1983. Il suo percorso di studi inizia con il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti di Roma per approdare a Urbino dove si laurea a pieni voti nel febbraio 2008 presso l’I.S.I.A. in Grafica Editoriale e Comunicazione Visiva. E’ proprio a Urbino nel 2004 che scopre l’incisione presso il laboratorio del K.a.u.s., passione che persegue anche presso i laboratori di Bethanien a Berlino e della Stamperia del Tevere a Roma, dove continua a sperimentare e a collaborare dal 2010 e dove oggi è attiva come socia e insegnante di xilografia e tecniche incisorie nelle sede storica che dal 2018 è sede dell’Associazione Stamperia Ripa 69. Nel suo bagaglio di esperienze lavorative c’è l’insegnamento del disegno e delle varie discipline artistiche, dalla xilografia, dell’organizzazione e realizzazione d workshop per bambini e adulti, della cura di mostre ed eventi legati all’ambito delle arti visive. Attualmente opera a Roma e alterna esperienze di insegnamento del disegno e dell’incisione, al lavoro di grafica e illustratrice. www.susannadoccioli.it