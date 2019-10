Attilio Sepe trio

Il trio, formato da Attilio Sepe al sax alto, Vittorio Solimene all’organo hammond e da Antonio Cerfeda alla batteria propone delle composizioni originali del sassofonista – Jazz Tunes e contraffatti – frutto sia del percorso di studi al Siena Jazz University che dell’esperienza didattica svolta con il docente statunitense Jim Odgren.

La band mantiene l’equilibrio di un trio tradizionale, caratterizzando in modo “mainstream” il playing collettivo, in cui l’attenzione dei performers è concentrata per la maggior parte nelle “linee”, astratte o meno, e non nei timbri.