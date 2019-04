Attilio Troiano Quartet in concerto al Cotton Club

L’Attilio Troiano Quartet, è composto da musicisti Italiani di alto calibro, scelti con cura dallo stesso Troiano per un repertorio jazzistico che comprende brani inediti composti da Attilio Troiano, arrangiamenti originali su standards americani ispirato alle grandi Jazz Band degli Anni ’40 e ’60 e ai grandi Crooners di quel tempo. Attilio Troiano, polistrumentista in grado di suonare 20 strumenti, è il vincitore del primo premio Oscar della musica jazz italiana, nella categoria Brand New Jazz Act, l’ambìto Italian Jazz Award 2010 – Luca Flores . In questa specifica band, Troiano si esibisce come vero e proprio solista, suonando ben 7 strumenti a fiato.

Chi assiste ai concerti di Attilio Troiano , potrà dire di quanto nelle indimenticabili performances sia presente, allo stesso tempo, la leggerezza e la profondità, la fluidità e la forza dello SWING più coinvolgente a cui si possa assistere. Si è immersi in una sequenza ininterrotta di passaggi repentini, che da un andamento pianissimo passano a ritmi frenetici, il tutto eseguito in piena scioltezza, tanto da far apparire tutto molto ” easy ”!

Ascoltando le Jazz Band di Attilio Troiano si ha l’impressione di aver ritrovato un oggetto prezioso direttamente giunto dal passato, ma presente e vivo . SWING allo stato puro, un’esperienza difficilmente ripetibile. Si tratta di swing , si tratta di linguaggio jazz, elaborato e reso facile all’ascolto, sincronismo, stacchi al millesimo di secondo, attacchi all’unisono che bruciano il tempo, rendendolo docile e impazzito nel giro di note, è energia allo stato puro !

Cotton Club

Via Bellinzona 2 (angolo corso Trieste)

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Ingresso 10€

Inizio concerto ore 21:00

Line-up

Attilio Troiano, polistrumentista

Andrea Rea, piano

Francesco Puglisi, contrabbasso

Adam Pache, batteria