Back to the 80’s al Domus Park Hotel

Back to the future o precisamente back to the 80’s retro party, è l’evento che si tiene sabato 14 settembre al Domus Park Hotel a Frascati. Dalle ore 20 si farà un vero tutto nel passato con apericena interamente ispirato agli anni ’80, ci sarà open bar e live music.

Ad animare la serata con le cover dei maggiori successi musicali anni ’70 e ’80 è Frankie & Canthina Band. Storico gruppo musicale della Capitale, nasce nel 1991 dall’incontro di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali e propone da subito (pioniera in Italia) repertorio Soul/Funky/Dance 70/80.

Appuntamento sabato 14 settembre dalle 20:00 al Domus Park Hotel, in via Tuscolana 15, Frascati, la prenotazione è obbligatoria e il costo della serata è 40,00 euro a persona.