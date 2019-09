\"Benjamin Franklin and Medical Electricity for Hysteria and Melancholia\", Stanley Finger a Sapienza

Venerdì 13 settembre 2019, alle ore 11.30, Stanley Finger, Professor Emeritus of Psychological & Brain Sciences presso la Washington University in St. Louis (https://psych.wustl.edu/people/stanley-finger), terrà una relazione su “Benjamin Franklin and Medical Electricity for Hysteria and Melancholia”.

Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America e fisico, sperimentò la corrente elettrica a scopi medici su pazienti psichiatrici nella metà del Settecento. Franklin può considerarsi un precursore delle idee di Ugo Cerletti e Lucio Bini sull’elettroshock. Il prototipo dell’apparato dell’elettroshock fu inventato dai due neuropsichiatri italiani alla Sapienza nel 1938 ed è oggi parte della collezione del Museo di Storia della Medicina della Sapienza Università di Roma.

L’evento è organizzato da Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Medicina Molecolare, Polo Museale, Museo di Storia della Medicina. In collaborazione con: Società Italiana di Scienze Umane in Medicina, International Society for the History of Neurosciences (ISHN), Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-DSU).

