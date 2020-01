Bevo solo Rock\'n Roll al Cotton Club: The Newtones in concerto

L’appuntamento dedicato al Rock’N’Roll anni ’50 della domenica: una serata vintage e divertente all’insegna del Rock’n Roll. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata ci riporterà negli anni ’50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgente da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo “primi passi” con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica.

Il LIVE di domenica 2 febbraio è con THE NEWTONES: nessuna band come loro è capace di farvi rivivere le atmosfere e le emozioni della migliore musica Americana degli anni ’50. Romanticissime ballad, scatenati rock and roll, questo trio vocale si presenta in perfetto stile con il repertorio che propone. Le tre voci si miscelano con gli strumenti: pianoforte (Clem Bernabei), contrabbasso (Damiano Proietti), batteria (Fabrizio Poggi).

Il repertorio prevede sia pezzi noti, che vere e proprie chicche che gli ascoltatori saranno lieti di conoscere, nonché una serie di pezzi inediti, che sembrano uscire direttamente da un juke box dell’epoca. Sulla scena da oltre 10 anni in varie formazioni, i NewTones sono la sintesi di una grande passione per la musica anni ’50 e per le armonizzazioni vocali.

Line-up

Clem Bernabeiì, Voce/Piano

Damiano Proietti, Basso – Voce

Fabrizio Poggi, Batteria – Voce

Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.30

Concerto ore 21.00

Lezione di ballo a cura della scuola Rock Around the Swing

Prezzo special del BEVO SOLO ROCK’N ROLL :

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€

______________________________________

COTTON CLUB

Via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it