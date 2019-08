Bevo Solo Rock\'n\'Roll a Village Celimontana: Caltiki + Marco Liotti & The Fifty Fifty in concerto

Un giovedì al mese Village Celimontana ospita il format “Bevo Solo Rock’n’Roll”, una serata vintage e divertente all’insegna della musica che ha caratterizzato l’America negli anni 50. Diretta dalla frizzante Lalla Hop, la serata sarà tutta da ballare con il doppio concerto previsto per ogni evento.

E anche i più timidi potranno scatenarsi a ritmo di rock’n’roll, grazie alle lezioni primi passi in stile “boogie “woogie”. Giovedì 8 agosto doppio live di Caltiki – “rock n’ roll revue!” e marco Liotti & The Fifty Fifty e Red Wagons. Lezione di ballo gratuita a cura della scuola Rock Around the Swing.

I Caltiki sono una band che suona rock n’roll, surf e twang pop, nata a Roma nell’estate del 2017 dall’amore per la libertà e l’energia della musica americana degli anni ’50 americani. La forza primitiva e liberatoria del rock n’roll dei Caltiki è un costante invito al ballo e a lasciarsi andare, tra colpi di coda rockabilly e scintille boogie woogie. Buddy Holly, Chuck Berry, Eddie Cochran e Brian Wilson sono i loro fari luminosi.

Il trio è fondato da Tommaso Di Giulio (voce e basso), cantante e musicista da sempre attivo nella scena rock n’roll, che viene affiancato da Giulio Filippini alla chitarra e Marco Montesano alla batteria. La band è stata già protagonista di numerosi eventi di rilievo, attraversando l’Italia e incrementando velocemente il proprio pubblico, partendo da piccoli club con eventi quasi segreti fino ad approdare a grandi palchi come il Largo Venue, il Wishlist (con ospite Greg), l’Auditorium Parco della Musica, il Rome Psych Fest, la Piazza delle Murate a Firenze o l’Indiegeno Fest, a Messina.

Lo spettacolo di Marco Liotti & Fifty Fifty ripropone le canzoni più famose degli anni ’50 ’60: Diana, Put head on my shoulder (Paul Anka), Oh Carol, Stupid Cupid (Neil Sedaka), Smoke gets in your eyes, The great Pretender (Platters) Elvis Presley…e tutto il Doo-wop…oltre le colonne sonore di film come Happy Days, Dirty Dancing, Grease, Pretty woman i più famosi rock ‘n’ roll. Ma anche degli standard jazz-swing come Fly me to The Moon, I’ve got you under my Skin, Cheeck to cheeck. Il sound è quello lineare di quegli anni, gli strumenti base: pianoforte, chitarra, contrabbasso, batteria e il sax tenore. Il tutto con suoni puliti e il largo uso dei cori. Domina su tutto la bella voce da crooner e la presenza scenica del leader Marco Liotti.

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Concerto Caltiki ore 21:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 22:00

Concerto marco Liotti & The Fifty Fifty ore 22:30

Djset di Lalla Hop a fine concerto

Ingresso Free

Line-up Caltiki

Tommaso Di Giulio: voce e basso

Marco Montesano: batteria e cori

Giulio Filippini: chitarra elettrica e cori

Line-up Marco Liotti & The Fifty Fifty

Marco Liotti, Voce

Cristiano Riccardi, Chitarra

Cristian Fortucci, Voce/Piano

Fabio Mancano, Sax Tenore

Massimiliano Pischedda, Contrabbasso

Tommaso Sansonetti, Batteria