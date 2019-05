Nel loro nuovo progetto i Buffalo Stringers mettono in musica le radici black del folk americano. Black, Brown and White fotografa l’incontro tra neri e bianchi da cui nasceranno il blues, il jazz, il rock, l’hip hop, etc.

Attraverso la riscoperta di sonorità arcaiche quali quelle della Steel Guitar o del Gourd Banjo, i Buffaloes fanno vivere il vasto repertorio della tradizione afroamericana: dai ritmati canti di lavoro delle prigioni alle black ballads; dai blues del delta al folk arcaico dei monti appalachi.

Black Brown & White è il frutto di un lavoro di ricerca sulle registrazioni d’epoca raccolte sul campo da Alan Lomax e in sala di incisione da Moses Ash.

In questo progetto si propongono inoltre alcune “new old-time ballads” composte da autori di oggi (tra cui Rihannon Giddens e Dom Flemons), che fanno riaffiorare spaccati di vita dei neri americani e le slaves narratives con il linguaggio del blues e del folk più tradizionali.