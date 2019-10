Palazzo Merulana ospita la presentazione del libro “Blu. Prima di un altro inizio” (Castelvecchi Editore 2018), romanzo autobiografico che attinge linguaggi e visioni dalle arti, dalla scienza e dalla sociologia.

Il tentativo dell’autrice Flavia Di Donato è quello di afferrare le emozioni, e dimostrare che una lettura interdisciplinare può fornirne un’interpretazione più consapevole.

Blu. I linguaggi dell’arte è un progetto che intende farsi portavoce dello spirito del libro: una storia di vita raccontata attraverso l’arte in tutte le sue forme.

La presentazione sarà arricchita dall’interpretazione di alcuni brani del testo da parte dell’attore Federico Pacifici, con l’accompagnamento musicale della cantante Elena Di Leo e del pianista Fernando Ramsés Peña Díaz.

L’incontro, coordinato da Flavia Trupia, PerLaRe Associazione Per La Retorica, prevede l’intervento dell’artista Ettore de Conciliis, sulla cui opera verrà proiettato il documentario “Il riflesso dipinto” (regia di Carlo Laurenti e Augusto Marchetti).

Flavia Di Donato (1976), vive e lavora a Roma. Dottore di ricerca in Pedagogia Sperimentale, consegue il titolo di Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale nel 2010. Ha svolto attività didattica e di ricerca in ambito educativo presso la Sapienza Università di Roma, la University of Massachusetts (Boston, USA), numerose istituzioni pubbliche e private. Attualmente insegna presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. Blu. Prima di un altro inizio è il suo primo romanzo.

