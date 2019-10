Blue Circle Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 4 ottobre il grande jazz è ancora una volta in scena presso il Rione Monti al Charity Café con Blue Circle Quartet, band composta da Piersimone Crinelli al sax baritono, Andrea Candela al pianoforte, Vincenzo Florio al contrabbasso e Laura Klain alla batteria.

Il progetto nasce per omaggiare i grandi padri della Storia del Jazz Mondiale ed eseguirà per l’occasione brani della tradizione Jazzistica, ‘Standards’ e ‘Originals’. Come ogni venerdì, dunque, il club di Via Panisperna ospita i progetti più interessanti che orbitano nel panorama capitolino e nazionale.

Line-up

Piersimone Crinelli: sax baritono

Andrea Candela: piano

Vincenzo Florio: contrabbasso

Laura Klain: batteria

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881