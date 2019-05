Breezy Rodio Trio in concerto al Charity Café

Breezy Rodio nasce a Roma ma la sua carriera musicale è interamente figlia di oltreoceano. Da giovanissimo, infatti, si trasferisce a (Chicago, dove vive tutt’ora) dove impara l’arte del blues dapprima affiancandosi a musicisti del calibro di Linsey Alexander per poi proseguire sulla sua strada.

Al suo attivo ci sono tre album solisti, nei quali partecipano delle vere e proprie icone quali Art Davis, Lourrie Bell, Chris Foreman, Billy Branch ed altri ancora. Si esibisce regolarmente nei templi del blues di Chicago come House of Blues e Buddy Guy Legends, dove spesso viene raggiunto sul palco da sua maestà in persona.

Ha suonato in Giappone, Brasile, Messico, Canada e buona parte dell’Europa e questa sera approda al Charity Café per portare del sano blues americano al 100%.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Breezy Rodio, voce & chitarra

David Pintaldi, basso

Luciano Micheli, Batteria