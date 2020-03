Brunch Domenica a Roma

Che domenica sarebbe senza il Brunch da Angeli Rock?!?!

Dopo una bella passeggiata all’aria aperta vieni a scoprire il nostro brunch domenicale, Angeli Rock è il posto ideale per fare una pausa ristorativa, ti sembrerà di stare a casa ma con la differenza che potrai goderti il pranzo in piena tranquillità con i tuoi familiari e amici, tu non dovrai pensare a niente, penseremo a tutto noi!

Sarà allestito un buffet con un’ampia varietà di primi caldi e freddi, fritti, pizza e tanto altro, che potrai accompagnare con una tra le nostre tante bevande che trovi nel menu…

Volete sapere come funziona? …Quali sono le formule?

Semplicissimo puoi mangiare dal buffet quante volte vuoi e compreso hai anche un drink, ma se non ti soddisfa il brunch… puoi sempre ordinare alla carta e scegliere ciò che desideri, la nostra cucina saprà soddisfare ogni tua richiesta.

E se il tempo lo permette potrete godervi la spettacolare vista sulla nostra terrazza panoramica.

Cosa stai aspettando?!?!

Prenota subito il tuo tavolo, chiama il 0686708250

Angeli Rock

Via Ostiense 193B

(metro Basilica di San Paolo)

www.angelirock.it