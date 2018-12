CANON DAY, Sabato 15 dicembre dalle 10.00 alle 19.00

INGRESSO GRATUITO

Sabato 15 dicembre, dalle 10.00 alle 19.00 presso Hotel Barcelo’ Aran Mantegna, (via Andrea Mantegna 130 Roma) venite a scoprire le ultime novità del mondo Canon: reflex, mirrorless, ottiche, compatte e non solo.

Il personale Canon e di Camera Service Roma sarà a vostra disposizione per farvi provare corpi macchina e obiettivi. Durante la giornata ci saranno incontri con fotografi ed esperti di video, sarà possibile usufruire gratuitamente della pulizia del sensore e dell’aggiornamento firmware e tante altre sorprese.

N.B. Durante l’evento saranno realizzate foto e riprese video per la promozione dell’attività di Camera Service Roma. Aderendo all’iniziativa si autorizza Camera Service Roma all’uso della propria immagine. Tale autorizzazione è concessa gratuitamente da parte del partecipante senza limite di tempo e di luogo.

Durante TUTTA LA GIORNATA sarà possibile*:

usufruire GRATUITAMENTE della pulizia sensore e aggiornamento firmware;

partecipare al concorso fotografico dedicato alla città di Roma con votazione in diretta

provare tutti i corpi macchina, obiettivi e accessori del mondo Canon disponibili dalle mirrorless EOS M alle DSLR top di gamma, come EOS-1D X Mark II e 5D Mark IV, compresa la nuovissima mirrorless full-frame EOS R e le nuove ottiche del sistema RF, incluso l’adattatore EF-EOS R;

avere accesso allo speciale sconto in cassa per l’acquisto del nuovo

avere una consulenza personalizzata sul proprio materiale e trovare insieme ai nostri esperti la migliore soluzione per l’acquisto del nuovo;

partecipare agli incontri formativi con gli esperti del settore;

usare il set fotografico e il banco dello still life per testare i prodotti;

Inoltre sarà possibile partecipare a (previa registrazione)*:

Photowalk per le vie di Tor Marancia con Angelo Turetta di Contrasto. (Max 25 persone)

Mini workshop di fotografia e video di matrimonio con attrezzature Canon. (Max 10 persone)

Lettura portfolio con Marco Pinna di National Geographic Italia. (Max 8 persone)

Pratica con le stampanti Canon. (Max 8 persone)

PROGRAMMA CANON DAY*

– h 10:00 – 10:30. Aperture porte, inizio Canon Day

– h 10:30 – 11:30. Area TALK: EOS R, caratteristiche e funzioni, con Fabio Bernardo

– h 11:30 – 13:30. Partenza Photowalk per Tor Marancia, con Angelo Turetta. Su prenotazione (Max 20 persone)

– h 11:30 – 12:30. Area TALK: Fotografia e video di matrimonio, quali attrezzature e per quali momenti, con Stefano Snaidero e Fabio Bernardo;

– h 12:30 – 13:30. Area PRATICA: Pratica in sala di posa con simulazione di situazioni di ripresa, con Stefano Snaidero e Fabio Bernardo. Su prenotazione (Max 10 persone)

– h 12:30 – 13:30. Area TALK: Fotografia sportiva, gestione AF, tecniche e segreti con Alberto Czajkowski e Giorgio Maiozzi.

– h 15:00 – 16:00. Area TALK: La storia delle copertine del National Geographic, con Marco Pinna.

– h 16:00 – 18:00. Area PRATICA: Lettura portfolio, con Marco Pinna. REGISTRATI SUBITO! (Max 8 persone)

– h 16:00 – 17:00. Area TALK: Il sistema di stampa Canon, con Andrea Benedetti

– h 17:00 – 18:00. Area PRATICA: Pratica con le stampanti Canon, con Andrea Benedetti. Su prenotazione (Max 8 persone)