Capodanno Art Cafè Roma

Capodanno Art Cafè 2019 – L’Art Café è la punta di diamante della “movida“ romana e per il Capodanno 2019 vi aspetta con un evento esclusivo in collaborazione con Dom Perignon, il party più glamour e chic della Capitale.

Nella splendida cornice di Villa Borghese (raggiungibile da Via del Muro Torto), con Via Veneto e il Centro Storico a due passi, l’Art Caffè vi proporrà un ingresso con cena servita, una con ricco buffet a partire dalle 20.30 per poi proseguire con il brindisi di benvenuto del 2019.

Dopo la mezzanotte ci sarà il prestigioso DJ set dell’Art Cafè fino all’alba.

Vi aspettiamo per il Capodanno Art Cafe con un Dress Code – Uomo: vestito elegante con camicia o spezzato con giacca – Donna: abito elegante o vestito scuro. Ingresso su Prevenendita e a Numero Chiuso! Infoline +39.06.45433487. Acquista OnLine il tuo Ingresso