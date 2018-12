Capodanno Auditorium della Conciliazione Roma. Festeggia l’arrivo del 2019 nel cuore di Roma a San Pietro. Capodanno Auditorium senza precedenti, nel cuore di Roma.

Nel quartiere Borgo Pio, piccolissima frazione di San Pietro, adiacente a Via della Conciliazione ti aspetta una notte sensazionale! Scopri la comodità di festeggiare il 2019 nel centro di Roma, avendo a disposizione la possibilità di spostarti e vivere a pieno la notte di San Silvestro.

Una location esclusiva, di un certo garbo, che vi farà trascorrere una serata dinamica ma allo stesso tempo elegante e raffinata.

Il connubio perfetto per chi a Capodanno Auditorium non vuole stare con le mani in mano ma vuole anche concedersi un momento di distrazione e relax.