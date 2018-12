Capodanno Circolo degli Illuminati 2019. In Via Libetta (Zona Ostiense), strada simbolo per la movida romana, per chiudere l’anno e iniziare il nuovo con un evento straordinario.

TRISKELL FESTIVAL NYE – With Apollonia. Giunto alla sua terza edizione, il festival capitolino si espande: come spazi, dal momento che si svolgerà tra Circolo degli Illuminati e Rashomon Club con la musica di artisti come Apollonia, Legowelt e Ben Sims e le voci di Gemello, Tedua e molti altri.

Triskell accompagnerà il suoi viaggiatori da un anno all’altro, dalla sera del 29 dicembre 2018 alle prime luci dell’alba del 2 gennaio 2019, in un sentiero di sonorità elettroniche in cui i più diverse sound di artisti proveniente da tutto il mondo.

Per gli amanti della musica House & Techno. Per Capodanno Circolo degli Illuminati.