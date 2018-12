Capodanno Factory Club Roma 2019 – Nella Magica atmosfera del Bosco di Montemario il Factory Club vi aspetta per trascorrere una serata di Capodanno divertente e spumeggiante.

Tra le tante possibilità di ingresso, la possibilità di cene presso il ristorante “Tipico” all’interno del locale oppure di accedere al Gran Buffet di Capodanno e conservare il tavolo per tutta la notte.

Per chi volesse c’è la possibilità di entrare per il Brindisi con ingresso alle ore 23 per la serata disco. In questa location (ex Chalet nel Bosco) vi aspetta un Capodanno come ne avete trascorsi pochi.

Cena Servita o al gran Buffet di fine anno, Brindisi e DjSet fino alba. Prima regola del Capodanno al Factory Club: parlare del Capodanno Factory Club! Ampio parcheggio esterno – Prevendite limitate ed a numero chiuso.