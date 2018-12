Capodanno Lola al Villa Flaminia. A due passi da Ponte Milvio, per il prossimo Capodanno 2019 ti aspetta Lola. Un ristorante raffinato, posizionato all’interno del Villa Flaminia, disposto su due piani e un grande giardino, ideale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in maniera esclusiva.

Situato vicino al centro di Roma ed a pochi passi dall’Auditorium, il ristorante Lola è il posto ideale per gruppi e famiglie dove trascorrere una serata piacevole.

Il contesto del ristorante Lola al Villa Flaminia è indirizzato a tutte quelle coppie o famiglie, piuttosto che gruppi di amici, che desiderano trascorrere una serata insieme mangiando ottimi piatti e divertendosi a tavola.

La serata dopo il brindisi per l’arrivo del 2019 continuerà con un DjSet. Per chi vorrà scatenarsi dopo la mezzanotte Dj Set fino a notte inoltrata