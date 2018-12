Capodanno The Church Village Roma

Capodanno The Church Village 2019. Nei pressi della storica Villa Doria Pamphili e a due passi da San Pietro vi aspetta per il prossimo Capodanno 2019 il The Church Village. Un ampia struttura immersa nel verde e con ampio parcheggio che per il 31 dicembre si veste di scintillanti luci per ospitare una serata esclusiva con Intrattenimento musicale, Openbar di Long Drink da Mezza notte alle 3 e Dj Set. Dalle ore 20 con Cena servita e Musica Live oppure con formula a Buffet per i meno esigenti.

Dj Set dalla mezzanotte con 3 Sale e 3 Generi musicali differenti. Gli ospiti dopo la festa potranno comodamente alloggiare nella struttura che conta più di 250 camere.

Lo staff allieterà la cena servita e il gran buffet. Per una serata senza fine, il 31 Dicembre 2018 ti aspetta il Capodanno The Church Village.