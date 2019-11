I CAPOLAVORI DI BERNINI, GIORGIONE, GUERCINO NELLA MERAVIGLIOSA E UNICA PINACOTECA DI PALAZZO VENEZIA

Il Palazzo, fu dimora del cardinale veneziano Pietro Barbo che ne iniziò la costruzione nel 1455. Divenuto papa col nome di Paolo II (1464-1471), Pietro Barbo non lasciò il palazzo cardinalizio, ma lo ampliò facendolo divenire palazzo apostolico. Nel 1564, Papa Pio IV Medici cedette parte del Palazzo alla Repubblica di Venezia (da cui il nome), che vi tenne la sua ambasciata fino al 1797. Dopo la parentesi napoleonica, dal 1814 al 1916 ospitò la rappresentanza diplomatica austro-ungarica. Tra il 1909 e il 1911 la parte denominata Palazzetto San Marco fu demolita, per consentire la visione del Vittoriano da via del Corso, e ricostruita nell’attuale posizione su Piazza San Marco.

Palazzo Venezia rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura rinascimentale romana, costruito dal grande teorico e umanista di Primo Rinascimento Leon Battista Alberti.

All’interno del Palazzo è presente un magnifico museo nel quale è possibile osservare alcuni dei più grandi capolavori della storia dell’arte Europea tra cui le sculture in bronzo eseguite da Gian Lorenzo Bernini, Il doppio ritratto che rappresenta uno dei migliori capolavori di arte veneta prodotti da Giorgio Zorzi, in arte il Giorgione.

La visita guidata prenderà in considerazione l’Appartamento Barbo, i tre meravigliosi Saloni monumentali (la Sala del Mappamondo, la Sala del Concistoro, la Sala Regia)

Visita guidata: sabato 23 novembre ore 10:30

Appuntamento ore 10:10 – massima puntualità, in Piazza San Marco difronte all’omonima Basilica

Quota di partecipazione: €20,00 pagamento in contanti

Prenotazione: Tramite mail all’indirizzo segreteria@adm-arte.it, oppure mediante un messaggio sms o whatsapp al 3208424686, specificando il vostro nome, il numero dei partecipanti e un riferimento telefonico