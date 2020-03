Carla Cocco \"Africa Sarda\" #inspirationalwomen

“Motore dell’Associazione Africa Sarda sono la musica, il canto e la solidarietà. Da un’dea della cantautrice sarda nascono l’ass. no profit “Africa Sarda” e “Africa Sarda Studio”, una scuola di musica/studio di registrazione nel cuore del ghetto di Bauleni (Zambia).

La musica permetterà ai ragazzi del compound di costruirsi un futuro diverso: potranno studiare, esercitarsi e tenersi lontani da altre realtà negative.

Per ringraziare i sostenitori del progetto Carla incide, insieme ai ragazzi del compound, l’album “Africa Sarda & Is Amigus”, un amalgama perfetto della musica etnica di due popoli, quello sardo e quello zambiano, apparentemente così lontani eppure vicini. I ragazzi di Bauleni hanno imparato la lingua sarda e inciso le canzoni che compongono l’album in sardo; Carla ha cantato in africano.

Un perfetto abbraccio musicale e culturale. Tra i cantanti del ghetto che hanno preso parte al disco c’è lei, Monica, una donna forte e meravigliosa dal passato difficile che ha dato una svolta alla sua vita illuminando il suo presente con le luci della musica e dell’amore. E’ lei ad ispirare Carla in questa serata dedicata alle donne ed è suo un brano che verrà eseguito in anteprima all’Elegance Café, che farà parte di “Africa Sarda & is Amigus vol. 2”.

Ad accompagnare la cantautrice sul palco l’artista romano Andrea De Luca, vicepresidente dell’associazione e promotore del progetto insieme a Carla. “