Carlo Atti Quartet feat. Pat Senatore in concerto a Village Celimontana

Domenica 14 luglio serata dal sapore internazionale al Village Celimontana con il quartetto capitanato dal sassofonista Carlo Atti che vede la partecipazione speciale del contrabbassista italo americano Pat Senatore. La band completata da Marco Valeri alla batteria e Vittorio Lussu al pianoforte eseguirà standard arrangiati in chiave moderna ed una serie di composizioni originali che strizzano l’occhio al jazz moderno.

Un progetto nato diversi anni fa a seguito di una visita di Pat Senatore nella capitale attraverso la quale ebbe la fortuna di conoscere Carlo Atti. L’incontro ebbe un seguito visto che Carlo Atti, in viaggio a Los Angeles, ebbe modo di suonare con il contrabbassista americano in diversi locali degli Stati Uniti. Oggi Pat Senatore risiede ormai a Roma da diverso tempo e il quartetto è ormai una vera e propria realtà perfettamente inserita nel jazz italiano.

Musicista di grande esperienza con alle spalle diversi progetti, Carlo Atti proprio alla fine degli anni ‘90 avverte la necessità di conoscere l’ambiente musicale d’oltreoceano ed ecco che inizia, e tuttora continua, a trascorrere brevi e lunghi periodi a New York. Negli anni 2000, quando non è a NYC, Carlo si esibisce spesso al “Gregory’s” di Roma. A questo periodo risale “The best thing for you” album registrato nel 2008 con il chitarrista Emanuele Basentini. Un paio di anni dopo, affascinato dal suo stile e dal suo suono, viene contattato da Frank Marocco per incidere “Changes”.

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

Line-up

Carlo Atti, sax

Pat Senatore, contrabbasso

Pietro Lussu, pianoforte

Marco Valeri, batteria