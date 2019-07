CAROLINE AND THE TREATS da Oslo LIVE AL CSOA FORTE PRENESTINO

MERCOLEDI 24 LUGLIO il CSOA FORTE PRENESTINO aprirà il suo cancello ad una nottata di sonorità ROCK & ROLL e PUNK!

Sul palco CAROLINE ANDERSEN con i suoi THE TREATS, da Oslo, per la data romana del loro tour estivo!

Ad aprire i live la formazione capitolina dei TIGERS IN FURS, energia pura!

A seguire, per chiudere in bellezza, dj set a cura di JUNKIE BUSINESS!

BIOS, LINKS & INFOS:

LIVE ON STAGE, direttamente da OSLO

– CAROLINE and The Treats

Official FB page

https://www.facebook.com/carolineandthetreats/

Youtube links

“Gimme Gimme Gimme” – https://www.youtube.com/watch?v=zX2Y1imJQXY

“Make Out With You” – https://www.youtube.com/watch?v=8afsetmoPo8

“Bad All Over” – https://www.youtube.com/watch?v=N9T8SZ3mi38

Opening Act

– TIGERS IN FURS

Official FB page

https://www.facebook.com/tigersinfurs/

Youtube Links

“Ciro” – https://www.youtube.com/watch?v=kFE5R-tr-r8

“Hangover” – https://www.youtube.com/watch?v=SYr6L1iw9-E

A seguire DJ SET a cura di JUNKIE BUSINESS

Official FB page

https://www.facebook.com/junkiebusinessroma/

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa. E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.