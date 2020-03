Cecilia Sanchietti – la terza via – #inspirationalwomen

CECILIA SANCHIETTI

LA TERZA VIA – The third side of the coin

“Ecco cosa è il jazz: la musica che raggiunge le pieghe profonde dell’anima, la musica che innalza e fortifica lo spirito, fa luce nell’oscurità, trasforma la disperazione in speranza, guarisce le nostre ferite e riporta l’amore al più intimo livello. Signore e Signori, questa è Cecilia Sanchietti e “”La Terza Via””!” Ron Savage.

“LA TERZA VIA”, secondo Album realizzato da Cecilia Sanchietti nel 2018 in qualità di leader, batterista e compositrice, è un lavoro interamente dedicato al tema del CORAGGIO in tutte le sue sfumature.

Il progetto è un lavoro italiano, ma con un respiro e supporto internazionale, l’etichetta americana “BluJazz” e Nicolas Kummert al sax (Belgio).

All’Elegance Cafè si presenta in trio:

Cecilia Sanchietti – batteria e composizioni

Pierpaolo Principato – pianoforte

Marco Siniscalco – basso elettrico

Il disco ha avuto ottimi riconoscimenti, TOP Jazz 2019, tour in Italia (Casa del Jazz, Diva’s Jazz, Lucca Jazz Donna, Ricomincio da Tre, Teatro del Popolo di Gallarate, Rassegna otto Jazz Napolit etc..) e all’estero (Germania, Belgio, Turchia, Svezia, Città del Vaticano), anche in collaborazione con gli Istituti di Cultura Italiani all’estero.

Recensioni da: Downbeat, All About Jazz, Midwest Record (USA), Actual Jazz (Uruguay), Jazzhalo (BG), Musica Jazz, MusicTnt, Roma in Jazz, Alias Il Manifesto, Fabrizio Ciccarelli, Jazz Convention etc.

Il disco è un jazz delle mille sfaccettature, dal sapore moderno che esula dal tradizionale sound tipico del mainstream e del cool jazz per contaminarsi con altri generi musicali grazie ad una brillante vena improvvisativa ed una spiccata padronanza dell’interplay. Le composizioni aprono la strada al funky, strizzano l’occhio alla musica pop e non disdegnano rapide incursioni verso suggestioni even eights, atmosfere ECM, struggenti ballade e composizioni dalle sonorità più articolate, tempi sincopati e richiami etnici.

Molte delle composizioni originali, per la gran parte firmate da Cecilia Sanchietti, si ispirano a quella che viene definita “La terza via”, la via più scomoda, quella più difficile e tortuosa, spesso rivoluzionaria, orientata sempre e comunque alla ricerca della verità e all’affermazione della qualità. E’ la via più profonda e personale che richiede il coraggio di scegliere e costruire la propria strada, che rispecchia il proprio valore e il proprio sentire. L’unica strada per restare in piedi ed essere pienamente felici.