Celimontango: La Maripositas in concerto a Village Celimontana

Ogni lunedì Jazz Village ospita Celimontango, evento curato da “il Principe e Dj Vargas” che trasformerà lo spazio della Villa in un’autentica Milonga. “Il segreto del tango sta in quell’istante di improvvisazione che si crea tra passo e passo. Rendere l’impossibile una cosa possibile: ballare il silenzio.” Lezioni di tango a cura di Samantha Dispari e Santiago Fina, maestri argentini che saranno presenti a Celimontango per tutta la durata del Festival dal mese di giugno fino a settembre.

Lunedì 12 agosto 2019 La Milonga è impreziosita da un concerto live. Sul palco “Las Maripositas”, band che nasce nel 2011 a Roma dall’ incontro di Fabiana Avoli al pianoforte e Monica Tenev al flauto. Come formazione atipica il duo originario desta un notevole interesse che determina fin da subito un’intensa attività concertistica. Di li a poco sentono l’esigenza di ampliare l’organico e la formazione si arricchisce della voce di Valentina Paiella continuando così ad esibirsi con numerosi concerti in teatri e milonghe di tutta Italia.

In questo periodo il gruppo partecipa ad alcune importanti rassegne tra cui: la XIX Festa Europea della Musica presso l’Auditorium dell’Ara Pacis, patrocinata dalla UE e la “XIX Festa per la Cultura” promossa dall’Associazione “Controchiave”. Sull’onda di questo entusiasmo nel 2013 il trio parte per l’Argentina per esibirsi nelle città di Buenos Aires e La Plata presso: Bendita Milonga, Teatro Abre, Bar Orsai, La Musetta ed altre; vengono inoltre scritturate per la festa di chiusura del “XV Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos”.

A Buenos Aires hanno il privilegio di studiare con grandissimi maestri quali Nicolás Ledesma, Paulina Fain, Ezequel Mantega, Patricia Andrade, Eliana Sosa. Tornate dal viaggio con rinnovata creatività rendono omaggio alla musica d’avanguardia con cui sono entrate in contatto promuovendo la rassegna “Contemporanei Tángo” in collaborazione con l’Associazione “Il Geranio” che vede la partecipazione di importanti autori ed interpreti italiani ed argentini. Nel 2016 entra a far parte della formazione la violoncellista Daria Rossi Poisa e Monica Tenev debutta come bandoneonista.

L’inserimento di questi due ulteriori strumenti arricchisce sensibilmente la gamma espressiva del quartetto che raggiunge sonorità quasi orchestrali. Questo nuovo cambiamento porta l’ensemble ad essere protagonista di importanti eventi tra cui l’apertura come gruppo italiano del concerto a Milano della prestigiosa orchestra argentina “Misteriosa Buenos Aires” organizzato dall’Associazione “El Candil”, la XV edizione del FIABA Day in Piazza Colonna a Roma per conto della Onlus “Rayado de Rosa” ed il rinomato “Caffeina Festival” di Viterbo per conto della “Golden Tango”. Recentemente si sono esibite con successo in due edizioni consecutive della rassegna “Les Grands Concerts de Saint Roch”, al Theatre de la Terre ed alla storica milonga La Sourdiere.

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Milonga (serata di ballo) tutti i lunedì dalle ore 22,00 alle 2,00

Organizzatori: Alberto Alfieri Cardia “il Principe”-

Riccardo Vargetto “Vargas”-

Ingresso €. 10,00

Corsi di Tango pre-milonga a Villa Celimontana il Lunedì dalle ore 20,30 – 22,00 (a seguire ore 22,00 Milonga CELIMONTANGO)

Lez singola 12€

Lez + Milonga 20€

Las Maripositas

Fabiana Avoli Piano

Monica Tenev Flauto – Bandoneon

Daria Rossi Poisa Violoncello

Valentina Paiella Voce

Flavia Ostini, Contrabbasso