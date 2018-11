Chiara Viola \"Until Now\" in concerto al Charity Café

Cantante e compositrice, Chiara Viola presenta in anteprima il suo progetto Until Now che è già diventato un disco e uscirà nei prossimi mesi. Armonie ed arrangiamenti moderni e melodie sofisticate che ricordano allo stesso tempo la musica pop, testi che raccontano di persone, incontri, viaggi e paesaggi: il jazz è il linguaggio comune dei brani di questo progetto che suonano contemporanei con forti richiami alla tradizione.

Fondamentale l’interplay tra i musicisti che arricchiscono con la loro bravura ed energia le composizioni originali di Viola: Gianluca Massetti al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria sono parte fondamentale del sound di questo progetto che mette in evidenza la personalità di ognuno di loro. Chiara Viola, nata e cresciuta a Roma, ha approfondito gli studi di jazz al Saint Louis College of Music e al Conservatorio Santa Cecilia. Ha viaggiato traendo ispirazione dalla musica Europea, ed ora vive a Roma, dove insegna musica e si esibisce anche con un repertorio mainstream.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Chiara Viola, Voce

Gianluca Massetti, Piano

Francesco Pierotti, Contrabbasso

Valerio Vantaggio, Batteria