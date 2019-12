Sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 18,00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra “Christmas Art ” mostra internazionale di arte contemporanea.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna d’arte Christmas Art, propone anche quest’anno una selezione di opere realizzate da artisti internazionali. La mostra organizzata da Arte Borgo Gallery è finalizzata all’inserimento artistico culturale in un periodo così frenetico, come quello natalizio che accompagna la Capitale, in cui lo straordinario potere dell’arte rivela la possibilità di espressione, divulgazione ed emozione.

Anche in questa edizione Arte Borgo Gallery sente la necessità di dare sempre maggiore attenzione all’arte offrendo attraverso le opere degli artisti presenti in mostra, un appuntamento fisso nell’offerta culturale della città.

Le molteplici proposte tematiche tra pittura, scultura e fotografia dialogano e si confrontano nello spazio espositivo dando vita ad un linguaggio profondo in cui si materializzano concetti significativi.

Le diverse forme e i diversi linguaggi stabiliscono un contatto diretto con colui che si appresta ad ammirare un’opera d’arte, regalando attimi di forte emozione.

Inaugurazione:

Arte Borgo Gallery | Borgo Vittorio 25 – Roma

Sabato 14 dicembre 2019 | ore 18.00

Apertura al pubblico: dal 14 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020

Orari della mostra:

dal martedì al venerdì 11.00-19.00 | lunedì 15.00 – 19.00 | sabato 10.00- 13.00

Organizzazione:

ANNA ISOPO

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 – 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it