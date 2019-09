Cinema e stili di personalità

CINEMA E STILI DI PERSONALITA’

L’enneagramma è un antico sistema di lettura, ripreso dalla psicologia, che divide gli stili di personalità in 9 enneatipi. Ci permette di tracciare una mappa per cogliere più facilmente i nostri meccanismi interni e gli schemi relazionali ed è per questo utilizzato nei percorsi di crescita, nella relazione d’aiuto, nel coaching ma anche come valido ausilio per la scrittura di storie e sceneggiature.

Il ciclo di incontri si svilupperà per 8 appuntamenti per conoscere meglio se stessi, vizi e virtù, imparando a distinguere i 9 profili psicologici attraverso la visione di estratti di film e role-playing. Gli incontri saranno abbinati alla distribuzione di materiali didattici e risorse online per test e approfondimenti.

DATE: martedi quindicinali

24 settembre presentazione (ingresso libero)

8-22 ottobre

5-19 novembre

3-17 dicembre

14-29 gennaio

ORARIO:

dalle 19.30 alle 21.00

DOVE:

teatro ruotalibera

Via Alberto da Giussano, 58, Roma (Zona Pigneto)

INFORMAZIONI E PRENOTAZION:

crispinto@gmail.com

348 7231547