Climatizzazione edifici, seminario gratuito per professionisti del settore

Il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, in collaborazione con Grundfos Pompe Italia S.r.l. vi invitano al seminario gratuito

“SISTEMI IDRONICI E POMPE AD ALTA EFFICIENZA – L’evoluzione del sistema e lo stato attuale dell’arte”

L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre, dalle 9:30 alle 13:00, presso l’Hotel Diana Roof Garden, via Principe Amedeo 4, Roma.

L’evento rilascia 3 CFP per gli Ingegneri.

──────

Il seminario sarà l’occasione per fare il punto sui seguenti argomenti:

• L’energy Efficiency Index (EEI) dei circolatori e il regolamento 547/2012/CE Ecodesign delle elettro pompe

• Sistemi HVAC: sistemi idronici per la climatizzazione di edifici / settore terziario (edifici commerciali come hotel/alberghi/ ospedali/aeroporti): riscaldamento e condizionamento

• Sistemi e pompe ad alta efficienza

• Riqualificazione degli impianti con pompe ad alta efficienza

• Ecodesign: evoluzione, caratteristiche e parametri richiesti dalla direttiva 2009/125/CE e relativi regolamenti applicativi per i circolatori.

PROGRAMMA

Modera Dott. F. di Lella – knowledge and training coordinator – Grundfos

• 9:30 – Saluti di apertura

• 9:45 – Gli impianti idronici a portata variabile: indicazioni applicative ed esperienze di impianto

Dott. Ing. D. Danieli – Coordinatore Commissione impianti e certificazione energetica – Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia

• 10:30 – Grundfos case studies

Dott. U. Mora – Area Manager Project Team

• 11:00 – Coffee Break

• 11:15 – Ecodesign: evoluzione, caratteristiche e parametri richiesti dalla direttiva 2009/125/CE e relativi regolamenti applicativi per i circolatori

Dott. Ing. S. Pelloso – Esperto Ecodesign

• 12:00 – La gestione efficiente degli impianti tecnologici

Dott. Ing. P. Romagnoni – Professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso Iuav Venezia

• 12:45 – Dibattito

• 13:00 – Conclusione dei lavori.

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione online sul sito https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/sistemi-idronici-e-pompe-ad-alta-efficienza-2

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@collegioingegneriarchitettimi1563.it