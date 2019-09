Cold Shot Band in concerto al Charity Café: omaggio a Stevie Ray Vaughan

Sabato 28 settembre 2019 La Cold Shot band sarà in concerto al Charity Café, il club di Via Panisperna che ogni weekend ospita un concerto blues. Questa formazione nasce nel 2001 per iniziativa del chitarrista e cantante Davide Papaleo. Il gruppo propone un tributo al grande chitarrista texano Stevie Ray Vaughan, offrendo un’ampia panoramica della sua produzione musicale.

Durante questi anni di attività la band si è attirata l’attenzione della stampa specializzata, finendo persino sulla copertina della celebre rivista “Chitarre”. Hanno partecipato a numerosi festival dedicati al Blues, in particolare Il prestigioso Liri Blues Festival e lo European Festival di Bucharest.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info 06.47825881

Line-up

Davide Papaleo: chitarra & voce

Alberto Biasin: basso

Fabrizio Facus Cucchiella: batteria