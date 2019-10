Colori profondi

Dal 15 al 29 novembre prossimi, a Roma, presso la “Sala Serviana” del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, l’artista Gesuino Pinna, in arte Janas, presenterà le sue opere di arte contemporanea al pubblico.

La mostra, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con ingresso libero, ha l’intento di sensibilizzare il rispetto e la tutela dell’ambiente, valori al centro della produzione artistica del pittore cagliaritano.

L’opera in locandina, dal titolo “Mare indifferenziato” , presentata per la prima volta in occasione della Biennale d’arte contemporanea e del design di Salerno nell’edizione del 2018, propone una delle tematiche più importanti quali l’inquinamento marino da plastica.