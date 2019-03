Concerto della Roma Youth String Orchestra a S.Saba all\'Aventino

Domenica 24 marzo alle ore 16:30 alla Chiesa di San Saba all’Aventino, in piazza Gian Lorenzo Bernini 20, a Roma, nuovo concerto per gli instancabili ragazzi della Roma Youth String Orchestra con il Maestro Alberto Vitolo. In programma musica barocca e sacra, con il “Largo Religioso” di E.A. Duni, pagina musicale frutto delle ricerche di anni del M° Vitolo sul Settecento Italiano; tre brani dallo “Stabat Mater” di G.B.Pergolesi, anticipo dell’esecuzione integrale che ne verrà fatta nel periodo di Pasqua a S.Angela Merici e a Santa Maria della Vittoria; “Filiae Mestae Jerusalem” e la “Sinfonia al Santo Sepolcro” di Vivaldi e, per finire, il concerto in Re minore per due violini, archi e basso BWV 1043 di J.S. Bach. Sotto la direzione del Maestro Alberto Vitolo canteranno assieme ai ragazzi dell’orchestra il soprano Roberta De Nicola e il contralto Tiziana Pizzi, artiste del Coro dell’Accademia di santa Cecilia di Roma.

La Roma Youth String Orchestra è un’orchestra da camera d’archi composta da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, tutti studenti di conservatori o scuole di musica equiparate, diretti dal M° Alberto Vitolo, docente di violino e viola ed esperto di musica italiana del ‘700. L’orchestra è attiva ormai dal 2015 e i suoi componenti, vincitori di concorsi musicali su scala nazionale, suonano con entusiasmo il violino, la viola, il violoncello e il basso continuo (pianoforte, spinetta e clavicembalo).

Dopo i numerosi concerti tenuti a Roma, in Umbria, in Puglia e in Campania, l’orchestra nel 2019 è sempre più presente sul territorio con una serie di date che, con cadenza mensile, la vedranno protagonista in diversi luoghi e siti storici della capitale.

Inoltre, dal momento che il progetto portato avanti in collaborazione con l’Associazione Culturale “Insieme Oltre la Musica” mira ad espandersi, è vivo il desiderio di allargare il repertorio e l’organico dell’orchestra. A tal fine sono aperte le audizioni per 5 violini, 2 viole, un violoncello ed un contrabbasso.

I giovani musicisti under 19 interessati a prendere parte alle audizioni possono contattare l’Associazione Insieme oltre la Musica alla mail info@iolm.it. Maggiori informazioni sul sito www.iolm.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Per informazioni: tel. 329-4412762 www.iolm.it, info@iolm.it