Connessioni Estetiche

Giovedì 20 giugno alle ore 17,30 presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana verrà inaugurata la mostra Connessione Estetiche.

In uno dei siti più prestigiosi, nel cuore pulsante della città Eterna, quattro artisti attraverso la loro personale ricerca danno vita ad una narrazione che proietta l’osservatore nel complesso e straordinario processo creativo di un’opera d’arte.

La mostra organizzata da Arte Borgo Gallery in collaborazione con il critico d’arte Nicolina Bianchi e con il Patrocinio del Municipio Roma I Centro, nasce con l’intento di favorire un dialogo emotivo tra il presente e il passato.

Articolato nelle quattro splendide sale espositive, il diverso linguaggio artistico proposto da Claudia De Benedittis, Silvana Landolfi, Maristella Laricchia e Giuseppe Varuzza, accoglie gli osservatori in una esperienza armonica fondendo la contemporaneità delle opere con l’anima storica che permea il Palazzo della Cancelleria Vaticana.

Claudia De Benedittis istintiva e geniale ideatrice di libere invenzioni creative, si lascia andare sulla tela con quella sua più intima e naturale chiarezza di forme e dialoghi cromatici.

Silvana Landolfi nelle sue opere in porcellana, che elabora con lavorazioni plastiche di scavo, rilievo, apposizioni e integrazioni con materiali altri e diversificati come l’argilla, il vetro, il plexiglass, ma anche l’ottone e l’acciaio, compie per l’appunto questa operazione di innesti, di métissage, sempre più coinvolta nell’impegno a dar corso al confronto e al dialogo tra idea e realizzazione, materia, segno e colore.

La luce del colore, che dà vitalità e potere di suggestione alle forme, nelle opere di Maristella Laricchia è, nella quasi totalità del suo lavoro pittorico, la dimostrazione di ciò che conta nell’arte .

Le opere di Giuseppe Varuzza come lui stesso ce ne indica il significato sono “palpiti di vita”, sussulti, pulsioni che si compongono in un racconto dialettico tra natura, storia, spiritualità.

Una connessione straordinaria ed equilibrata che si trasforma in un dialogo sorprendente consentendoci la preziosa opportunità di avvicinarci alla vera essenza dell’arte.

Inaugurazione:

Palazzo della Cancelleria Vaticana | Piazza della Cancelleria 1 – Roma

Giovedì 20 giugno 2019 | ore 17.30

Apertura al pubblico: dal 21 al 27 giugno 2019

Orari della mostra:

11.00 – 13.00 | 16.00 – 18.30

Organizzazione:

ANNA ISOPO

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 – 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it