Contemporary VOL2 – David Bowie Tribute

2(be)Art presenta

#CONTEMPORARY VOL.2

BOWIE TRIBUTE

Dopo la prima edizione di #CONTEMPORARY, 2(be)ART DEDICA IL VOL.2 ALL’ ARTISTA PER ECCELLENZA DAVID BOWIE. UN OMAGGIO NELLA SETTIMANA IN CUI RICORRE L’ ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA E SCOMPARSA.

“#CONTEMPORARY è una collettiva concepita con l’ ambizione di mettere in luce il fermento artistico contemporaneo, uno spaccato di esso, (libera tematica come libertà di espressione); per raccontare l’epoca contemporanea, trova fondamento nella diversità e sugli opposti (a volte speculari, che si attraggono), nell’ allestimento le opere d’ arte dialogano.” All’ interno della stessa sarà dedicato un art tribute al Duca Bianco, eterna icona POP.

#CONTEMPORARY è un progetto artistico, in divenire, inserito nel Rome Art Week 2018/19 che nel titolo, palesa l’ intento di “mettere in mostra” l’ arte e gli artisti contemporanei…

L’ Arte intesa come riflesso/manifesto della nostra epoca.

Artists: Antonella Torquati, Giorgio Nuzzo, Alessandro Zucca, Marco Lay, Luca Idili, Danilo De Luca, Luigi Marrocco, Loredana Giannuzzi, Daniela Durisotto, Lorenzo Lombardo, Francesco Murgia, Battista Doneddu, Grazia La Padula

Art Curator: Ilaria Giacobbi – Pietro Galluzzi

Si ringrazia per l’ Arredo & Design:

UNIQUE & EXCLUSIVE ITALIAN LUX

Info e Orari:

LA MOSTRA È VISITABILE DAL 07.01.2019 al 14.01.2019

VERNISSAGE: 10.01.2019 (a partire dalle 18.30)

INGRESSO LIBERO

LUN/VEN 9.30 – 20.00

SAB/DOM 9.30 – 02.00

NVMEN ART GELLERY

Via Capo d’ Africa, 9 00184 Roma