Inaugura a Roma, alla NVMEN ART GALLERY, #CONTEMPORARY Xmas Edition, da un progetto artistico di Ilaria Giacobbi inserito nel Rome Art Week.

La collettiva, la cui prima edizione si é svolta a Novembre è concepita con l’ ambizione di mettere in luce il fermento artistico contemporaneo, uno spaccato di esso, (libera tematica come libertà di espressione), per raccontare l’epoca contemporanea. Trova fondamento nella diversità e sugli opposti (a volte speculari, che si attraggono), nell’ allestimento le opere d’ arte dialogano.”

Artists: Elfriede Daeuber, Lorca, Salvo Bonfiglio, Patrizia Balzamo, Alessandro Zucca, Marco Lay, Luca Idili, Battista Doneddu, Fabio Alfonso, Luigi Marrocco, David Olivieri.

Art Curator: Ilaria Giacobbi

Evento Fb https://www.facebook.com/events/495266330965650/?ti=icl

Si ringrazia per l’ Arredo & Design:

UNIQUE & EXCLUSIVE ITALIAN LUX

——————————–

⏰Info e Orari:

LA MOSTRA È VISITABILE DALL’ 04 Dicembre all’ 11 Dicembre

VERNISSAGE: Mercoledì 05.12.20182018 (a partire dalle 20.00)

INGRESSO LIBERO

LUN/VEN 9.30 – 20.00

SAB/DOM 9.30 – 02.00

NVMEN ART GELLERY

Via Capo d’ Africa, 9 00184 Roma

————————————————–

📰 Uff. Stampa

✔️Col Patrocinio di:

Regione Lazio – Comune di Roma – Assessorato alla crescita culturale- Unione InternazionaleSapienza Università di Roma – Confesercenti Roma – Assoturismo Roma – AssoHotel Roma – Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali

✔️ Sostenitori

Menexa

Media Partner

Exibart- Art a Part of Culture – Romeing – Wanted in RomeZero

✔️ Partner

Share’ngo – Sala da Feltre

✔️Amici

Pensiero Meridiano