Contrasti, la mostra degli opposti

Sabato 8 giugno 2019 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 si inaugura un affascinante evento artistico di pittura, scultura e fotografia dal titolo “CONTRASTI” presso la galleria Spazio I.DE.A. di via Gaetano Casati 27, Roma.

La mostra potrà essere visitata dal giorno 8 al giorno 15 giugno (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.

Opposizione, contrapposizione, diversità, divergenza sono alcuni dei sinonimi della parola “Contrasto”.

Contrasto tra linee, tra spazi vuoti e pieni, tra colori chiari e scuri, contrasti di idee e pensieri rappresentati. Contrasti concettuali, ma ancor di più figurativi, che ci danno la possibilità di leggere una storia. C’ è contrasto anche tra luce e ombra, tra il bene e il male.

I contrasti li troviamo nelle cronache di tutti i giorni, pace e guerra, ricchezza e povertà, salute e malattia.

Anche la nostra vita è un contrasto e sta a noi renderla più o meno in un verso invece che nell’opposto.

Gli artisti che partecipano a questa mostra, con le loro opere danno vita ad un contrasto nel visitatore, e il modo con cui lo acquisirà, dipenderà dalla sua consapevolezza di essere.

Tiziana Bartolini

INFORMAZIONI GENERALI

