Conversazione con il musicologo

MARCELLO PIRAS

CINQUE SECOLI DI MUSICA BRASILIANA

Quando si parla di “musica brasiliana” si pensa al dopoguerra, come se una nazione grande quasi come l’Europa avesse il vuoto dietro le spalle.

La ricerca storica recente ha di molto ampliato la storia musicale del Brasile, e ha retrodatato le caratteristiche della sua musica che si credevano recenti.

Resta ancor oggi da farlo sapere al resto del mondo, e in particolare all’Italia, ancora ferma alla vecchia immagine “turistica” della musica brasiliana. Il Brasile è invece una nazione ricca di musica, che ha prodotto in abbondanza maestri e capolavori, in larga parte sconosciuti al resto del mondo.

La conversazione di Marcello Piras intende offrire un orientamento di base in questo panorama sonoro affascinante.