CreArte Comunidad

DOMENICA 9 dicembre una giornata dedicata alla facilitazione e all’interazione di esperienze collettive offerta dai componenti di una famiglia italo-greco-spagnola che vive da anni nell’eco- villaggio Lakabe in Navarra, Tatiana Verzino e Efstathios Mavridis, “Delfino” che, con al seguito i loro 2 figli, è in viaggio per l’Italia con l’intento di trasmettere la loro esperienza di comunità e entrare in relazione con altre realtà collettive nate sul nostro territorio.

Ecco il programma:

-ore 15.30 CERCHIO DI POTERE Essere Donne

GAURDIANE DELLA TERRA

CUSTODI DEL PASSATO

CREATRICI DEL FUTURO

Tatiana Verzino, antropologa culturale vi condurrà in un cerchio al femminile attraverso cui liberare la creatività e l’espressione artistica attraverso il corpo, la danza, le forme rituali. Contributo dell’ Economia del Dono

ore 17.30

LABORATORIO di FACILITAZIONE di 2 ore dalle 17.30 alle 19.30 condotto da Efstathios Mavridis che appartiene all’ istituto IIFACE, (Istituto Europeo per la facilitazione e cambiamento ) www.facilitacion.org

Il laboratorio offrirà spunti di riflessione su come migliorare l’esperienze comunitarie rispetto all’affettività e alle finalità.

La partecipazione è gratuita per i soci (tessera annuale 2€)

ore 20.00

CENA SOCIALE

sottoscrizione 5 € un modo conviviale di conoscenza della famiglia di Tatiana e Delfino.

Per INFO E PRENOTAZIONI 320 360 6057