Creature 2019-Esperimenti d’arte in laboratori urbani

Per dieci giorni le strade e le piazze del municipio VII di Roma ospiteranno installazioni, workshop, talk e dibattiti per la terza edizione di Creature, festival di creatività urbana giunto alla sua terza edizione, ideato e curato da Open City Roma, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale, in collaborazione con Siae.

“Spazio alle parole” è il tema dell’edizione 2019, che si concentra in particolare su tre parole, che raccontano particolarmente bene le contraddizioni e le ambiguità del presente: “emergenza”, “ibrido” e “frontiera”.

Tre installazioni realizzate da Etaoin Shrdlu Studio e da Piano B Architetti Associati le tradurranno in elementi di arredo urbano, facendo incontrare grafica e architettura nell’allestimento di tre edicole di quartiere – a Largo Pannonia, Piazza Tuscolo e Piazza Lugo – già di per sé monumenti alla parola di carta, oggi vittime del progresso digitale. Una serie di tour urbani rintracceranno queste parole negli spazi della città, decifrandone i messaggi nascosti dalla sua quotidianità caotica: si rifletterà sulla duplicità del termine “frontiera” davanti alle mura aureliane, mentre riemergeranno dal passato domus, sepolcri e colombari e si decifreranno i tanti linguaggi dell’architettura ‘900 esca del quartiere san Giovanni.

Ma soprattutto a guidarci e a coinvolgerci nell’interpretazione di queste tre chiavi d’accesso alla contemporaneità saranno i tanti talk e dibattiti con “esperti della parola”: scrittrici – selezionate da InQuiete, popolare festival romano di letteratura al femminile – ma anche giornalisti, sociolinguisti, urbanisti, reporter, video maker e graphic designers. Una pluralità di sguardi si incontrano e si confrontano con la cittadinanza, promuovendo la conoscenza del territorio e delle sue dinamiche sociali e una riflessione sul rapporto tra spazi urbani, socialità e arte, tema da sempre caro a Open City Roma, la realtà associativa che organizza l’iniziativa e che da anni lavora su questi temi.

Tutti gli eventi proposti sono ad accesso gratuito.

L’iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019 promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.

Vai al programma: https://www.creaturefestival.it/programma.html