Cristiana Polegri omaggia Gene Kelly a Village Celimontana

Cristiana Polegri in quartetto presenta l’Omaggio a Gene Kelly, un viaggio attraverso le canzoni cantate e ballate nei fims interpretati da questa meravigliosa star di Hollywood. Cristiana, cantante e sassofonista, spinta dalla sua grandissima passione per questo indimenticabile artista porta in scena canzoni, immagini, balletti, aneddoti legati alla sua figura. Ad accompagnarla in questo omaggio 3 splendidi musicisti, ovvero Silvia Manco al piano e voce, Francesco Puglisi al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Line-up

Cristiana Polegri, voce e sax

Slivia Manco, pianoforte e voce

Francesco Puglisi, contrabbasso

Giovanni Campanella, Batteria

due ballerini di tip tap:

Francesca Piersante

Danilo Muscara’