Dado Moroni & Max Ionata – Two For You in concerto a Village Celimontana

Dopo i grandi successi discografici “Two for Duke” e “Two for Stevie”, Dado Moroni e Max Ionata tornano insieme per un nuovo tour. “Two for You”, spettacolo che andrà in scena giovedì 15 agosto presso Village Celimontana, rappresenta, infatti, una sintesi di questi due lavori discografici che hanno esplorato la poetica e l’immaginario di due grandi colossi quali Duke Ellington e Stevie Wonder.

Un progetto per due grandi del jazz italiano ed internazionale che vede pianoforte e sax dialogare alla perfezione mantenendo un profondo rispetto verso due grandi artisti che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia. Duke Ellington ha, infatti, scritto alcune delle più importanti pagine del jazz mondiale, mentre Stevie Wonder nella sua natura blues e pop è stato un grandissimo innovatore nella composizione moderna pur mantenendo un forte legame con la tradizione.

Due artisti, che nonostante le apparenti diversità, hanno molto in comune a cominciare da una inconfondibile vena blues che parte dalla musica nera: non a caso Stewie Wonder era un grande fan di Duke Ellington e molti dei suoi passaggi armonici sono facilmente riscontrabili negli standard jazz più famosi. Da questo punto di incontro parte “Two for you”: un confronto che porta Dado Moroni e Max Ionata ad aprire la porta del cuore, ascoltandosi reciprocamente e creando ogni volta uno spettacolo che, partendo dalle stesse composizioni, genera musiche e melodie sempre nuove.

(Foto in Alto di Davide Susa)

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 – INIZIO CONCERTO

Line-up

Dado Moroni, pianoforte

Max Ionata, sax