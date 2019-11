Dario Mogavero – Eustachio Frongillo – Tarantella & CO. al Tufello Festival

Il Tufello Festival approda in Italia con TARANTELLA & CO. Un affascinante viaggio nella tradizione vesuviana e nella bassa Irpinia con due artisti davvero interessanti: Dario Mogavero e Eustachio Frongillo.

Siamo felici di ospitare questa formazione al Tufello Festival e di condividere con voi il prezioso lavoro di ricerca ed esperienza della tradizione condotto da questi giovani e preparati artisti, in una splendida serata d’eccezione.

STAGE “Il Tamburo nella tradizione vesuviana – corso base” con Dario Mogavero –> ORE 18 (2 ORE)

CONCERTO “Tarantella & co.” con Dario Mogavero ed Eustachio Frongillo –> ORE 21:30

Tarantella & Co

All’origine del duo, “Tarantella & Co”, una profonda amicizia e affinità musicale: dopo esperienze di condivisioni musicali, suonate davanti al focolare accompagnate da un nero bicchiere di vino ed in contesti tradizionali, nasce un progetto che, attraverso una lucida e attenta ricerca sul territorio, fonde le sonorità e vissuti dei due musicisti, Dario Mogavero ed Eustachio Frongillo: la Pianura Vesuviana incontra così la Bassa Irpinia in un stile frizzante e coinvolgente. Entrambi vantano una ventennale esperienza nei contesti tradizionali (dove hanno appreso tecniche di suono e canto di diversi stili campani e del Sud Italia) e collaborazioni importanti con i più noti gruppi impegnati nel campo della ricerca e della diffusione cosciente del nostro patrimonio popolare.

Dario Mogavero : Tamburo, putipù, tromba degli zingari e voce

Eustachio Frongillo: Organetto, fisarmonica e voce.

INGRESSO CONCERTO

8 EURO + 2 EURO (TESSERA ANNUALE)

Start concerto Ore 21:30

CCP Tufello – Via Capraia, 75, 00139 Roma (RM)

info: 3497458158