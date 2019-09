DaSupa Band in concerto al Charity Café: Opening Act Daniel Menegoni

Come da tradizione anche quest’anno DaSupa band apre una nuova stagione musicale nella House of Blues capitolina. Per l’occasione un’apertura eccezionale con un guest d’eccezione: Daniel Menegoni, chitarra e voce meravigliose. Il concerto andrà in scena presso il Charity Café sabato 7 settembre 2019.

DaSupa Band propone il Blues in tutte le sue declinazioni. La band, di recente formazione, riunisce musicisti di diversa estrazione, la cui esperienza spazia dal Blues all’R&B, passando attraverso il Soul e la Black music.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

06.47825881

Line-up

Daniel Menegoni: voce & chitarra

Daniela Di Censi: voce

Emiliano Guidi: piano hammond

Paolo Strina: chitarra

David Pintaldi: basso

Claudio Davani: batteria