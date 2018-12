Davide Finesi & la Fojetta Band

Continua l’“Hot Music Road”, giovedì alle 21:30 scaldiamo l’atmosfera pre-natalizia con la musica romana di Davide Finesi e la Fojetta Band. Il locale Hot Road 66, situato all’Infernetto a Roma, vi aspetta giovedì 20 dicembre per un’aperitivo, una cena oppure un drink con le note di un cantautore romano originale e versatile nel suo genere, pur restando fedelmente aggrappato alla più antica tradizione romana.

Davide Finesi e la Fojetta Band ci raccontano i romani del nuovo millennio, coniugando gli aspetti più tipici del dialetto romanesco con le ultime tendenze musicali. Innovazione e tradizione, vi avvolgeranno per portarvi all’interno di una romanità senza tempo, scritta e cantata da Davide Finesi!

Il progetto Pink Organize, di Ivana e Martina, in collaborazione con l’”Hot Road 66”, continua la sua proposta socio-culturale in ambito musicale (e non solo) promuovendo e incentivando nuovi momenti di aggregazione all’Infernetto, quartiere di Roma Sud, con l’obiettivo di riscoprirlo e renderlo un punto di riferimento per la comunità locale. Prossimo appuntamento prima di Capodanno!!!

https://www.facebook.com/dafinesi/

https://www.facebook.com/PinkOrganize/

Buon Natale da Pink Organize