DAVIDE E GOLIA di Kyrahm

AVIDE E GOLIA dell’artista Kyrahm al MACRO Asilo

La videoperformance con il testimone di giustizia e scrittore Leonardi proiettata a Roma

Il 10 settembre alle ore 18 presso la sala Cinema del MACRO, Museo d’Arte Contemporanea di Roma verrà presentato il video della performance “DAVIDE E GOLIA” dell’artista, autrice e regista Kyrahm con protagonista Luigi Leonardi, imprenditore coraggio che ha detto “no” alla camorra.

Durante l’azione il vero testimone di giustizia, Davide contemporaneo, ha raccontato la sua storia per poi distruggere un gigantesco parallelepipedo-scultura nero (il Golia, simbolo dell’anti-Stato) costruito da Kyrahm e dalla sua squadra di tecnici in una delle sale del museo.

L’opera, che ha preso vita per la prima volta nella versione dal vivo al Museo d’Arte Contemporanea di Roma il 24 marzo di quest’anno, ha ottenuto notevole consenso da parte della critica e del pubblico. Dall’apertura dell’enorme scultura squarciata, una luce accecante ha illuminato le persone presenti e la bilancia della giustizia: il Golia di Kyrahm è stato donato al MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di Roma come “Arco di Trionfo per chi lotta contro le mafie”.

Parte del progetto “DAVIDE E GOLIA” anche la performance “La Madre”, una dedica dell’artista alla mamma di Peppino Impastato interpretata magistralmente dall’attrice Fulvia Patrizia Olivieri con la presenza della performer Giovanna Lacedra e la stessa Kyrahm e l’azione “Radio Aut” con Enrico Pietrangeli nei panni del giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978.

I video delle azioni hanno preso parte a Festival e manifestazioni di Cinema, Arte e Performance a Napoli e a New York e continueranno il loro viaggio dopo la data romana. Il 10 settembre con la presenza di Kyrahm e Luigi Leonardi si parlerà anche del libro “La Paura non perdona, una vita sotto scorta tra Stato e camorra” scritto dal testimone di giustizia.

DAVIDE E GOLIA” è una produzione Human Installations, scritta e diretta da Kyrahm. L’editing della post produzione è a cura di Julia Pietrangeli. Le performance dal vivo sono state musicate da IMOK.