DE SKATARZ Best oh British SKA

Nel cuore del Decimo Municipio, ad un passo da Ostia e a pochi chilometri dall’Eur, si inaugura la stagione musicale “Hot Music Road” all’interno di un locale esclusivo e di nicchia su Viale di Castel Porziano.

L’Hot Road 66 nasce recentemente all’Infernetto come Bar/American Restaurant, l’ampiezza del locale e l’arredamento in stile tradizionale americano anni ‘50, curato in ogni dettaglio, accompagnano i propri ospiti in un vero e proprio viaggio transoceanico fatto di immagini e di colori.

L’allestimento di un palco e la scelta di ospitare musicisti dal vivo, lo rende definitivamente unico in tutta la zona sud-est della periferia romana, che soffre un po’ l’assenza di un punto di riferimento socio-ricreativo, in grado di aggregare giovani e adulti con una scelta musicale versatile e ricercata. E’ possibile mangiare in loco, vi aspettano tante specialità americane e diversi tipi di carne e veg-burger, oppure semplicemente sorseggiare un drink dopo cena. Lo spazio si presta alla perfezione per divenire il cuore pulsante dell’intrattenimento locale.

La rassegna musicale “Hot Musica Road” inaugura la stagione invernale il 14 Dicembre con un free entry, grazie alla ventennale esperienza dei “DE SKATARZ” ingresso dalle 21.30. La Band SKA romana ha calcato i palchi dei più prestigiosi locali di musica dal vivo, suona il meglio della musica ska tradizionale britannica e promette una serata divertente e “movimentata”.

Gli ingredienti ci sono tutti, il potenziale anche, ci vediamo il 14 dicembre alle 21:30 per accendere questo freddo inverno all’ennesima potenza!!!

