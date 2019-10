Si svolgerà a Roma, il 10.11.12 Ottobre la mostra dal titolo DIVERSI CORPI, STESSA MENTE – Scambi creativi intorno all’arte curata dalla Dott.ssa Francesca Anedda che vede protagoniste le opere dei tre artisti Daan Noppen, Daniel Martin e Santiago Pani.

L’ Evento inserito nel Rome Art Week, si svolgerà presso ART EXHIBITION LINK – Artists Studio Rome

“Quando fra le persone prevale lo spirito di ‘diversi corpi, stessa mente’ (itai doshin), esse realizzeranno tutti i loro scopi, mentre se hanno ‘stesso corpo e diverse menti’ (dotai ishin) non possono ottenere niente di notevole”

Nichiren Daishonin 1275-1280 ca.

Il termine itai doshin significa che le persone, ognuna con la propria preziosa diversità, quando si uniscono per raggiungere uno scopo comune realizzano grandi obiettivi a beneficio di tutta l’umanità.

Con questo spirito la mostra Diversi scopi, stessa mente riunisce all’interno di ART EXHIBITION LINK – Artists Studio Rome, organizzazione artistica senza scopro di lucro e luogo di incontri tra artisti nazionali ed internazionali nonché di dialogo tra discipline culturali diverse, le opere dei tre artisti fondatori dell’olandese The Plant, spazio di scambio creativo tra artisti.

Durante i giorni dell’esposizione verranno inoltre proposte ai visitatori delle attività di mediazione culturale in ambito artistico, le quali si basano su approcci innovativi alla fruizione e alla comprensione dell’arte.

La mostra e gli eventi sono curati da Francesca Anedda curatore accreditato RAW

I protagonisti dell’evento:

– ART EXHIBITION LINK- Artists Studio Rome, direttrice Barbara Goebels-Cattaneo www.artexhibitionlink.com

– THE PLANT SPACE www.theplant.space

– Gli artisti Daan Noppen, Daniel Martin e Santiago Pani

– Fulvia Strano: curatrice e storico dell’ arte

– Maria Elena Tripaldi: scrittrice e poetessa.

Date e orari mostra:

Giovedì 10 Ottobre – 16:30-20:30 – Inaugurazione e evento culturale

Venerdì 11 Ottobre – 17:30-20:30 – Evento culturale

Sabato 12 Ottobre – 17:30-20:30 – Evento culturale

Date e orari eventi:

Giovedì 10 Ottobre – 18:00-19:00 – “Il dialogico” con Fulvia Strano

Venerdì 11 Ottobre – 18:30-19:30 – “Esercizi di percezione” con Francesca Anedda

Sabato 12 Ottobre – 17:30-20:30 – “Lettere” di Maria Elena Tripaldi

Ingresso Libero

ART EXHIBITION LINK

Artists Studio Rome

Borgo Pio, 125 – Roma

III PIANO (no ascensore)